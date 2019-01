Familia asegura mujer que tiró cuadro "es beneficiaria del PAN"

El Departamento de la Familia (DF) aseguró hoy que la mujer que fue arrestada luego de tirar al suelo un cuadro del gobernador Ricardo Rosselló Nevares es beneficiaria del PAN, al tiempo que sostuvo que "la situación está bajo control".

"La dama actualmente es beneficiaria del PAN. La misma sufre condiciones de salud y solicitaba se le diera su beneficio al momento, cuando el depósito le entraría a las 12:00 AM del sábado. La situación está bajo control", indicó la Oficina de Prensa del DF en declaraciones escritas. "No es la primera vez que tenemos un incidente con esta persona. Actualmente se encuentra en custodia de la policía".

La mujer fue arrestada por la Policía bajo la causal de daños a la propiedad del gobierno de Puerto Rico.

Según informó la Uniformada, los hechos ocurrieron en las oficinas del Departamento de la Familia ubicadas en el Centro Gubernamental de Ponce.

El nombre de la fémina es Iris Ruiz Quirós y tiene 40 años. El arresto estará siendo consultado con el fiscal de turno para la posible radiación de cargos correspondientes, de acuerdo al parte de prensa de la uniformada.

En un vídeo que corrió por las redes sociales se observa a Ruiz Quirós conversando con una de las empleadas del lugar, la mujer se molestó, se levantó de la silla y tiró al piso el cuadro que contenía la foto del primer ejecutivo.

“¿No me van a dar los cupones, no me los van a dar? ¿No me los van a dar?, grita la mujer.

Una vez tiró al suelo el cuadro, un empleado del lugar le hizo frente y le cuestionó sus actos.

“Aquí tu no tienes que romper nada. No te busques problemas”, soltó el hombre mientras la señalaba con el dedo.

La fémina gritó en el vídeo que padece de diabetes. De la misma forma, desafió a los presentes para que llamaran a la Uniformada.