Air Supply regresa a Puerto Rico para cantarle al amor

El dúo australiano de soft rock Air Supply se presentará en la Isla esté 24 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Santurce en un concierto dedicado al amor. Los artistas incluyeron a Puerto Rico en el calendario de sus presentaciones.

Air Supply hará un recorrido en su larga y extensa trayectoria artística de más de 40 años para deleitar a sus seguidores y fanáticos. Graham Russell (compositor principal) y Russel Hitchcock (voz principal) interpretarán sus grandes éxitos tales como: "Lost in love" ,"Making love out of nothing at all", "Here I Am" y "Even the Nights are Better" entre muchos otros, el público cantará y disfrutará junto a ellos en este gran concierto.

A lo largo de su carrera, Air Supply ha alcanzado más de 40 sencillos de los cuales 11 han sido el hot 100 de la revista Bilboard, sus presentaciones han recorrido el mundo entero, cuentan con un sinnúmero de premios y reconocimientos a nivel internacional. Han realizado dúos con Ednita Nazario, Rita Coolidge, Alejandro Lerner, Mehnaz, Styna, The CelticTenors y Michael Johns. La historia musical del dúo comenzó a escribirse en 1975.

El público podrá disfrutar y revivir cada uno de los grandes éxitos junto a los artistas en esta única función. Los boletos para esta gran presentación ya están disponibles en Ticket Center, y en la boletería del Centro de Bellas Artes.

