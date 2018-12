Marazzi asegura seguirá en su puesto y pide investigación

El director ejecutivo del Instituto de Estadísticas, Mario Marazzi Santiago, aseguró hoy que continuará en el cargo mientras apelará la orden de protección en su contra y solicitará una investigación al Tribunal sobre la divulgación de la orden de protección entre los miembros de la Junta de Directores.

En una comunicación escrita, Marazzi Santiago, quien está separado de sus funciones mientras atiende una querella de violencia doméstica, rechazó la solicitud de renuncia que le hiciera la Junta de Directores al destacar que la composición de la misma es contraria a la ley al tener dos miembros que son funcionarios de gobierno, en vez de uno como establece la Ley del Instituto.

“Como no se pudo conformar la Junta en Ley, no me queda de otra que anunciar que agradezco su tiempo, y que por el momento continuaré separado de mis funciones voluntariamente para atender los asuntos personales pendientes. En específico, informo que estaré procediendo a apelar la orden de protección en mi contra. Mientras tanto, el Instituto continúa operando bajo el liderato de Orville Disdier sin mayores contratiempos”, expresó Marazzi en declaraciones escritas.

Metro Puerto Rico Se aferra Mario Marazzi a la silla del Instituto de Estadísticas Pidió tiempo adicional a la Junta de Directores para responder a la petición de renuncia, sin embargo, la solicitud fue rechazada por lo que se iniciará un proceso para removerlo del cargo

Explicó que “ayer, Arnaldo Cruz, Presidente de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas anunció que la Junta no me daría tiempo adicional para ponderar mi posible renuncia. Esa determinación se tomó con el voto afirmativo de 2 funcionarios de gobierno, Alex López Echegaray, Vicepresidente de la Corporación para la Difusión Pública, y Manuel Laboy, Secretario de Desarrollo Económico”.

“En dicha Junta, no pueden haber 2 funcionarios. Este es uno de los mecanismos principales que provee la Ley para garantizar la objetividad de los trabajos del Instituto. De lo contrario, la Junta de Directores se pudiese conformar con los secretarios de gabinete del gobierno de turno, y la institución dejaría de funcionar libre de influencias políticas”, abundó el director que está separado de sus funciones.

También precisó que el anuncio le tomó por sorpresa ya que en su anuncio, Cruz “notificó que la Junta de Directores obtuvo una copia de la orden de protección que pesa en mi contra, reprodujo y distribuyó la misma a varias personas para obtener su opinión. Dicha orden está bajo una mordaza judicial por lo cual se trata de un documento confidencial, protegido por el Tribunal”.

“El Articulo 16 de la Ley del Instituto de Estadísticas dispone que todo funcionario del Instituto que permita la divulgación o reproducción indebida de información confidencial incurrirá en delito grave que será castigado con una multa de $7,000 o reclusión por 1 año de cárcel. Me preocupa mucho que el Sr. Cruz y otros miembros de la Junta de Directores pudiesen con las acciones ya anunciadas haber cometido delitos en contra de mi persona. Para atender este asunto, próximamente estaré solicitando una investigación al Tribunal sobre la divulgación indebida de este documento”, detalló.

La Junta de Directores aprobó el viernes una resolución para pedirle la renuncia luego de que el Tribunal determinara extenderle a su expareja una orden de protección por seis meses adicionales tras una querella por maltrato físico.

De acuerdo con la determinación judicial, Marazzi empujó y agredió a su esposa, por lo que la orden de protección es efectiva hasta mayo de 2019. La resolución de la Junta de Directores surgió con el ánimo de que se pueda enfocar en su situación personal.