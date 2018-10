Rivera Schatz truena contra Secretaria de Justicia

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, tronó hoy contra la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, por su manejo del caso contra los funcionarios implicados en el chat de Whatsapp. En especial, el líder legislativo criticó unas expresiones realizadas por Vázquez de que Itza García —exsecretaria asociada de la Gobernación e implicada en la controversia— trató de intimidarla durante la investigación.

Hoy el Panel del Fiscal Independiente (PFEI) anunció que presentará 15 cargos contra Ramos Saenz. Sin embargo, la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives, indicó que no se presentarán cargos contra los otros exfuncionarios implicados en el controversial chat de Whatsapp. Entre los señalados por el Departamento de Justicia se encontraba el exsecretario de la Gobernación William Villafañe y la exsecretaria asociada de la Gobernación Itza García.

El presidente del Senado, por su parte, reaccionó a la determinación por medio de sus redes sociales y cuestionó las expresiones que Vázquez emitió en mayo pasado en donde que reveló que la exsecretaria asociada trató de intimidarla durante la investigación, hecho que también fue referido al OPFEI y a las autoridades federales.

"Me llama la atención que las imputaciones que la Secretaria de Justicia hizo contra la exsubsecretaria de la Gobernación, Lcda. Itza García en términos de que esta última interfirió indebidamente con ella a través de familiares NO PROCEDIERON. Dicho de la manera más simple, la Lcda. Wanda Vázquez le imputó un delito a la Lcda. Itza García y alegó ser la víctima perjudicada y nada pasó", indicó Rivera Schatz.

El líder legislativo calificó como "desafortunadas" las imputaciones de Vázquez contra García y opinó que la ausencia de cargos contra esta pudo haber sido porque el PFEI no le atribuyó credibilidad al testimonio de Vázquez.

"El FEI no presentó acusación por esa alegación [de intimidación contra Vázquez]. Entonces…1) no le dio credibilidad a Wanda Vázquez o 2) su alegación no constituyó delito", expuso.

Asimismo, Rivera Schatz sostuvo que —debido a que el FEI no presentó cargos por la supuesta intimidación— la secretaria de Justicia debe disculparse con García.

Inclusive, Vázquez también indicó previamente que contra García existía causa suficiente para entender que incurrió en perjurio.

"En el Departamento de Justicia, aún con este bochorno, alguien dirá…Estamos bien", dijo.

El chat de Whatsapp "Coffee Break" había sido creado por la subsecretaria de la Gobernación, García. Dicho grupo incluyó a miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) para coordinar asuntos de la campaña de Ricardo Rosselló y para mantenerse en contacto durante las elecciones pasadas. Además de García, el chat era integrado por Villafañe, Ramos Saenz, la jefa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado Claudio; el Subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo Muñiz; la Directora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Secretario de la Gobernación, Yesenia Díaz Román.