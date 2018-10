Comisionada asegura supervisará que "el dinero vaya a donde queremos que vaya"

La comisionada residente en Washington, Jennifer González, aseguró que hoy que desde el Congreso será supervisado el uso de los fondos federales asignados a la reconstrucción de Puerto Rico tras el desastre provocado por el huracán María.

"Se han asignado grandes cantidades de asistencia federal en respuesta a una catástrofe masiva y sin precedentes. Nosotros, en el Congreso, proporcionaremos la supervisión necesaria para garantizar que el dinero vaya a donde queremos que vaya", expresó González a través de cuenta oficial de Twitter.

Massive amounts of federal assistance have been allocated in response to a massive and unprecedented catastrophe. We in Congress will provide the necessary oversight to ensure the money goes where we intended it to go.

— Jenniffer González (@RepJenniffer) 23 de octubre de 2018