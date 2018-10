Popular anuncia no habrá sistema de ATH por mantenimiento

El Banco Popular de Puerto Rico aunció que Evertec hará un mantenimiento que limitará los servicios de ATH durante la madrugada del domingo.

Popular detalló que llevará a cabo "un mantenimiento de equipo el cual limitará, durante la madrugada del domingo 21 de octubre (de sábado a domingo), la disponibilidad de los servicios que se ofrecen a clientes, comercios y tarjetahabientes. Este incluirá, procesamiento a través de puntos de ventas (POS), cajeros automáticos (ATMs), la Red ATH® y la plataforma de emisión de tarjetas, entre otros".

El servicio se verá interrumpido de 2:00 a.m. a 2:15 a.m. y de 4:30 a.m. a 4:45 a.m. Luego de estas horas el sistema funcionará como de costumbre.

La empresa exhortó a sus clientes a que tomen las medidas necesarias para estar preparados durante este periodo de mantenimiento.

