JLo se quita su orgullo por los Yankees para felicitar a Alex Cora y los Red Sox

Luego de que Alex Cora se convirtiera en el primer dirigente boricua en llevar a un equipo a la serie mundial, muchas han sido las felicitaciones que ha recibido por parte de personalidades del deporte y hasta la farándula entre las que se encuentra la cantante Jennifer López.

A través de su cuenta de Twitter, JLo, felicitó al dirigente de los Red Sox de Boston, por su victoria en la postemporada de las Grandes Ligas, a pesar de que ella es una fiel seguidora de los Yankees de Nueva York, quienes fueron eliminados en la pasada ronda por los Medias Rojas.

"Felicidades a Alex Cora, nos haces sentir orgullosos a todos los puertorriqueños, sin importar el uniforme", escribió la Diva del Bronx a través de sus redes sociales.

Junto con su felicitación, López, publicó una fotografía del dirigente boricua en el uniforme de los Red Sox agarrando una bandera de Puerto Rico.

Congratulations to Alex Cora for making us Puerto Ricans proud tonight no matter the uniform, lol 😂 @redsox 🇵🇷 #MLB pic.twitter.com/qH7egVNmu6 — Jennifer Lopez (@JLo) October 19, 2018

Boston se impuso por 4-1 ante los Astros de Houston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Cora se convierte en el primer boricua en llegar a la Serie Mundial como dirigente y el segundo latinoamericano luego de que el venezolano Ozzie Guillen lograra llevar a los Medias Blancas de Chicago a la final en el 2005.

Otras felicitaciones para Alex Cora

La diva del Bronx no fue la única en felicitar al dirigente boricua, sino que sus excompañeros de equipo y otras leyendas del béisbol como Pedro Martínez también sacaron de su tiempo para felicitar a Cora en su gran gesta al llegar a la serie mundial.

Felicidades @ac13alex en ser el primer manager latino que va a Serie Mundial en su primer año! Feliz cumpleaños hermano ! Bendiciones Congrats to #alexcora for being the first latino manager that goes to the #WS on his first year! #yeahhh #WSbound #redsox #proudpapa pic.twitter.com/mVTpeSTjfG — Pedro Martinez (@45PedroMartinez) October 19, 2018

¡Feliz cumpleaños Alex Cora! Estamos orgullosos de ti y el desempeño de altura de los @RedSox durante esta temporada. @ac13alex #OrgulloBoricua 🇵🇷 ¡Adelante! pic.twitter.com/7llaJgWsrs — Ricardo Rossello (@ricardorossello) October 18, 2018

Happy 43rd birthday to Álex Cora @ac13alex the first 🇵🇷 manager to lead a team to the World Series + first Latino manager to go to the World Series in his first season as manager!#Postseason

📸@jeanfruthpic.twitter.com/Z93P5QxIkG — La Vida Baseball (@LaVidaBaseball) October 19, 2018

