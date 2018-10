Florida en estado de emergencia por tormenta Michael

Ante el posible paso de la tormenta Michael por el estado de Florida, el gobernador del estado, Rick Scott, declaró hoy el estado de emergencia en 42 condados de la península.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, la novena depresión se convirtió en tormenta tropical y podría tocar tierra en Florida como un huracán.

“La pasada noche se emitieron alertas de vigilancia de tormenta tropical y huracán a lo largo de la costa de Florida en el Golfo, desde el condado de Pasco hasta el de Gulf, y el NHC espera que la novena depresión se convierta hoy en una tormenta”, expresó Scott en su orden ejecutiva.

El boletín de las 7:00pm apuntó que Michael tiene vientos sostenidos de 60 mph y se encuentra en la latitud 19.9 grados norte, longitud 85.4 grados norte y se desplaza hacia el norte a razón de 5 mph.

