Madre de Kate Middleton causa polémica con disfraz que ofende la memoria de la princesa Diana

View this post on Instagram

A new post from “Kate and …”!For today we have Kate and her mother Carole 🧡 #katemiddleton #carolemiddleton #momanddaughter #dukeofcambridge #princewilliam #duchessofcambridge #princesscharlotte #princelouis #princegeorge #britishroyalty #windsor #british #britishroyalfamily #royaly