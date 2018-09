Senador popular se queja de que controversias de su partido se ventilen primero en los medios

El senador popular Aníbal José Torres criticó el jueves que los detalles del reglamento que se busca aprobar en el Partido Popular Democrático (PPD) para regular las reuniones de la Conferencia Legislativa, se hayan divulgado con antelación en los medios de comunicación.

“No aprendemos de los errores. Aquí, en aras de buscar protagonismo para la discusión, todo lo que se va a plantear en la Conferencia Legislativa ya fue dado en los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál sería la necesidad de vernos las caras? ¿Para qué? Para crear una expectativa de que se va a aprobar o no se va a aprobar algo que no ha sido discutido con mis compañeros de la Conferencia Legislativa”, cuestionó Torres en entrevista radial (Radio Isla).

Entretanto, Torres indicó que los representantes Luis Vega Ramos y Luis Raúl Torres adelantaron en los medios que llevarán planteamientos adicionales a la reunión.

Para el jueves en la mañana fue convocada una reunión de la Conferencia Legislativa del PPD en la que se discutirá el reglamento. La discusión del mismo se da a pedidos de los representantes Ángel Matos y Javier Aponte Dalmau, luego de la salida del representante Manuel Natal y otras controversias suscitadas en reuniones de integrantes de la Pava.

“Lo que salga de esa Conferencia Legislativa va a causar un sinsabor como quiera que sea, si se aprueba y si no se aprueba. Entonces, aprendamos a ser disciplinados. Si de verdad queremos un reglamento para tener una dirección, pues no cometamos el error de discutir el reglamento en los medios de comunicación, antes de discutirlo con los compañeros legisladores”, agregó el legislador al indicar que acudirá a la reunión por disciplina de partido.

Por su parte, el secretario general de la colectividad, Carlos Delgado Altieri negó que el reglamento sea un tipo de mordaza a sus integrantes.

“No. Ese no es el propósito. Cada organización necesita de un reglamento para poder regular precisamente sus trabajos, para poder tener un orden de cómo conducir sus trabajados y obviamente uno de sus artículos habla específicamente de lo que debe ser una conducta correcta de los miembros de la Conferencia Legislativa, pero para nada tiene que ver con poner mordaza a lo que son las expresiones y convicciones que pueda tener algún legislador”, dijo Delgado Altieri en entrevista radial (WKAQ).

Explicó que se trata de una iniciativa que no se había hecho por muchos años. “Que los acuerdos que se lleguen allí sobre cada tema sean respetados por la discusión que se culmine de hacer sobre cada tema… Es parte del reglamento del Partido Popular y era algo que no se había hecho”, dijo.

El también alcalde de Isabela, indicó que la presidenta interina, Brenda López de Arrarás no participará en toda la reunión.

Por su parte, el portavoz de la minoría popular en el Senado, Eduardo Bhatia se expresó sobre el particular a través de su cuenta de Twitter @eduardbhatia. “La pretensión de algunos en el PPD de hacer un reglamento para amenazar, sancionar y castigar a legisladores por sus votos y sus expresiones públicas no solo es absurdo sino que peligroso. No lo voy a permitir. La democracia crece con buenos debates; no con censura”, dijo el legislador en su publicación.