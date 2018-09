Populares catalogan como “vergonzosas” expresiones de contralora Yesmín Valdivieso

Representantes del Partido Popular Democrático (PPD), presentaron el lunes, una medida en la que requirieron a la Oficina del Contralor llevar a cabo una investigación y a emitir un informe en relación con la desaparición de furgones de suministros de alimentos y productos de primera necesidad destinados a socorrer a los damnificados por el huracán María.

Al mismo tiempo, los representantes Rafael “Tatito” Hernández, Ramón Luis Cruz Burgos, Javier Aponte Dalmau, Carlos Bianchi, Anibal Díaz, Brenda López de Arrarás, Angel Matos García, Lydia Méndez, Jesús Manuel Ortiz, Luis “Narmito” Ortiz Lugo, Roberto Rivera Ruiz de Porras, Jesús Santa Rodríguez, Luis Raúl Torres, José “Conny” Varela y Luis Vega Ramos catalogaron como “vergonzosas” las expresiones de la contralora Yesmín Valdivieso en las cuales señaló que no investigará.

“La Constitución de Puerto Rico establece que la Oficina del Contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley”. Por tal motivo, el velar por la correcta utilización del erario es la misión fundamental y primaria de dicha dependencia”, manifestó el portavoz de la Delegación, Rafael “Tatito” Hernández en declaraciones escritas.

“Además, nuestra Constitución dispone que la Oficina del Contralor rendirá informes anuales y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos por la Asamblea Legislativa o el Gobernador. Esta Asamblea Legislativa entiende que la Oficina del Contralor tiene que investigar y aclarar todo lo relacionado a los furgones de suministros no utilizados durante la emergencia del Huracán María, ya que las agencias encargadas no han podido explicar las razones que impidieron su distribución cuando más lo requería nuestra gente”, añadió el portavoz.

Por su parte, Ángel Matos, quien representa al PPD en la Comisión de Informes del Contralor, sostuvo que la Contralora fue insensible en sus expresiones, y aseguró que este asunto no debe tomarse de manera ligera.

“Estas expresiones de Valdivieso son muy lamentables, viniendo de una funcionaria cuya principal función es procurar por la sana administración y el buen manejo de los fondos públicos. Peor aún, demuestran insensibilidad ante la necesidad que experimentó nuestro pueblo. No obstante, la acción de relegar sus funciones porque otros funcionarios han afirmado que no investigarán, coarta a esos mismos funcionarios de las herramientas investigativas de la Oficina del Contralor, así como el valor de una investigación seria para nuestra gente. Por esa razón, es que en el día de hoy estamos radicando esta resolución para que asuma su responsabilidad”, añadió Matos.

Del mismo modo el representante Luis Raúl Torres le recordó a la la Contralora que en la Comisión Estatal de Elecciones sí se está llevando a cabo una investigación al respecto, y que deberá ponerse en contacto con ellos si necesitara información.

“Ya en la CEE le han informado públicamente que están en la mejor disposición de colaborar y compartir la información que la Contralora necesite. Así que es inaceptable que se quede de brazos cruzados poniendo excusas para no tener que llegar hasta las últimas consecuencias para dar con los irresponsables e insensibles que dejaron perder decenas de vagones con artículos de primera necesidad en momentos en que miles de familias lo necesitaban”, sentenció Torres.

La contralora Yesmín Valdivieso dijo el viernes, que no va a perder el tiempo investigando al asunto de los furgones con suministro; el asunto de las botellas de agua almacenadas a la intemperie en la base Roosevelt Roads de Ceiba ni tampoco indagará sobre los viajes hechos por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto.

“Ya la fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico (Rosa Emilia Rodríguez Vélez) dijo que ella no va a investigar lo de furgones. Pues ¿para que yo voy a investigar lo de los furgones si no importa lo que yo haga ella no va a hacer nada? Ya la secretaria de Justicia (Wanda Vázquez Garced) dijo que no va a investigar lo del agua, pues para qué voy yo a ponerme a perder el tiempo", dijo la contralora a preguntas de la prensa.

"Hay cosas que a nadie le importan. El senador Aníbal José Torres sacó una noticia de las tutorías en el Departamento de Educación que yo leí y a más nadie le importó. Ya hay dos compañías acusadas a nivel federal. Ósea, a veces hay cosas que tú no te imaginas que pudieran terminar en algo terminan y cosas que tú piensas que son grandísimas que se quedan en nada", añadió la contralora.