Se intensifica aún más tormenta tropical Isaac

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, siglas en inglés) informó hoy que la tormenta tropical Isaac está a punto de convertirse huracán esta noche.

El boletín completo de las 5:00 de la tarde, ubica el centro de la Tormenta Tropical Isaac cerca de la latitud 14.5 norte y longitud 40.3 oeste.

La establecen moviéndose hacia el oeste en una velocidad de cerca de 12 millas por hora y se espera que acelere durante las próximas 36 horas.

Los vientos sostenidos aumentaron a 70 millas por hora con ráfagas más altas.

Isaac almost a hurricane. Uncertainties on potential impacts to our region persist. Keep informed! Isaac cerca de ser huracán. Persisten las incertidumbres en impactos potenciales para nuestra región. ¡Manténgase al tanto de los comunicados! #prwx #usviwx pic.twitter.com/LECxDKEh1G

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) 9 de septiembre de 2018