Impactante video de Nikolas Cruz antes de atacar escuela en Florida

Antes de cometer el tiroteo masivo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Florida, que dejó 17 personas muertas el pasado 14 de febrero, Nikolas Cruz grabó un video a través de su teléfono celular en el que contaba su violento plan.

De acuerdo con medios estadounidenses, los fiscales hicieron públicos hoy los videos, en medio de los preparativos para un juicio que podría incluir la pena de muerte, y cuya evidencia es potencial para el desenlace del joven.

En el video se observa a Cruz vestido con camisa verde y con gorra contar tranquilamente detalles del ataque que realizaría en una escuela en 2018.

"Hola, mi nombre es Nick, y voy a atacar una escuela a tiros en el 2018. Mi objetivo es por lo menos 20 personas con un AR-15… El lugar será Stoneman Douglas en Parkland, Florida", confesó Cruz.

A su vez agrega que "va a ser algo grande. Y cuando me vean en las noticias, van a saber quién soy", dijo riéndose.

"Todos van a morir", al imitar sonidos de disparos. “Estoy ansioso porque llegue ese día", fueron las palabras del joven.

Cruz se enfrenta a 17 cargos de asesinato en primer grado y 17 cargos de intento de asesinato en primer grado.

El joven confesó el crimen, luego de ser arrestado horas después del ataque.

