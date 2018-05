Jorge Navarro amplía querella ética contra alcaldesa de San Juan

El representante Jorge Navarro Suárez anunció hoy la ampliación de la querella que presentó hace una semana en contra de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, por supuestamente utilizar recursos públicos del municipio “para llevar a cabo múltiples viajes al exterior con el único objetivo de participar en eventos destinados a resaltar su imagen personal”.

Del Contralor, la querella ahora también se presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental.

Según el político del Partido Nuevo Progresista, la ampliación responde a que en respuesta a su querella ante la Oficina del Contralor, “la alcaldesa compareció a varios medios de comunicación e indicó que algunos de sus viajes fueron costeados por organizaciones privadas que tienen previsto hacer negocios con el municipio de San Juan o realizar eventos en la capital”, lo que para el legislador es un claro conflicto de interés por parte de la alcaldesa.

“Ahora la propia alcaldesa ha admitido que los grupos que promueven estos viajes tienen negocios y actividades programadas con el municipio. Se trata de la intervención de la alcaldesa en asuntos en los que tiene conflictos de interés que resultan en beneficio personal para ella”, dijo Navarro.

El legislador añadió que “entendemos que existe la posibilidad de que las organizaciones privadas estén pagando los viajes personales de la alcaldesa con el propósito de luego obtener un auspicio del municipio de San Juan. Un claro patrón de quid pro quo”.

Según la querella del representante, en el último año la alcaldesa ha realizado un número significativo de viajes al exterior.

Estos incluyen, pero no se limitan, a comparecencias a programas de televisión en los Estados Unidos (The Tonight Show with Stephen Colbert y otros), gala de reconocimiento personal de la revista Time en New York, reunión de la Public Broadcasting Station (PBS) en New Orleans, gala de reconocimiento de la Latina Community Leadership, en Minnesota.

La querella del legislador plantea que “estos viajes son costeados con fondos públicos del municipio de San Juan y son disfrazados por la alcaldesa como viajes de asuntos oficiales de la capital” y que “ninguna resolución u ordenanza municipal autoriza a la alcaldesa a incurrir en estos gastos indebidos e ilegales”.