Rivera Schatz a Bishop: "El que sea estadista, que se le note"

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, puso hoy en duda el endoso del congresista Rob Bishop a la estadidad para Puerto Rico. El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal fue uno de los propulsores de la LeyPromesa, que estableció la Junta de Control Fiscal (JCF) en la isla.

"Los que defienden la Estadidad y combaten la colonia, de los que creen en la igualdad plena, no sugieren una Junta colonial que pretende suplantar al gobierno electo", afirmó el presidente del Senado. "Los que de verdad creen en la igualdad plena de todos los cuidadnos deben promover de inmediato la admisión de Puerto Rico como un estado y no ponerle cortapisas ni obstáculos ni excusas al pueblo puertorriqueño”, expresó en una entrevista radial con NotiUno 630.

“Quiero ser muy claro, estoy a favor de la Estadidad para Puerto Rico. Si la gente está dispuesta a sentarse, dejar de lado el partidismo y hacer lo mejor para el pueblo de Puerto Rico, tendremos éxito. La Junta de Supervisión es un resultado del estatus actual de la isla. No existiría si Puerto Rico fuera un estado”, expresó Bishop hoyen conferencia de prensa. De hecho, este sostuvo que González ha sido proactiva en trabajar sobre los asuntos de isla en el Congreso.

Ante esto, el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington, DC, (PRFAA, por sus siglas en inglés), Carlos Mercader, catalogó como "positivas para la Isla y necesarias para el proceso de descolonización" las declaraciones a favor de la estadidad.

Chairman Bishop: @RepJenniffer is doing a great job, she has a solid plan to move statehood for #PuertoRico forward in a #bipartisan manner. pic.twitter.com/uJI4EjdmVn

— Natural Resources (@NatResources) 4 de mayo de 2018