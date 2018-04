Esperan amplia asistencia de maestros en paro pese a advertencia de Keleher

El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) aseguró hoy que espera masiva asistencia en la marcha del próximo martes como parte de las movilizaciones con motivo del paro nacional en conmemoración del día de los trabajadores.

“El primero de mayo convoca a todo el país, por lo tanto ese día no hay clases, estamos haciendo un llamado a que no haya consumo porque es parte del llamado a que se está haciendo al pueblo. Ese día no hay trabajo”, manifestó el presidente de UNETE, Emilio Nieves.

Nieves restó importancia a la advertencia de la secretaria de Educación, Julia Keleher, de que descontará el día a los maestros que se ausenten ya que los titulares del DE siempre ha hecho la misma expresión.

“Esa medida de descuento siempre la han aplicado, la aplicaron el 19 de marzo y esas amenazas de descuento siempre han venido”, detalló el líder sindical en conferencia de prensa a las afueras de la Oficina de Educación en Hato Rey.

Por su parte, la presidenta de Educamos, Eva Ayala, sostuvo que “entendemos que el magisterio, los padres, maestros, estudiantes y el pueblo en general se va a desbordar una gestión de apoyo a esto que estamos planteando”.

“Todo el mundo sabe que cuando uno no va a trabajar uno no cobra, pero también aquí hay una posibilidad de lo que aparece en el memo, que son gente que se pudieran ausentar por enfermedad. La secretaria no puede imponer a los maestros la forma y manera en que ellos se pueden ausentar”, dijo Ayala.

Cuestionó que “sería incluso demagógico, cuando han dicho al personal que como no van a pagar los días en exceso por enfermedad los pueden coger como ellos quieren y entonces cómo ella va a hacer una directriz diferente. Me parece que la orden ejecutiva era clara, que los maestros pueden utilizar ese día como ellos quieran, pero nosotros por dignidad siempre hemos dicho al magisterio ‘usted no trabaja, usted no cobra’ así que los maestros saben”.