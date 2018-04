Carmen Yulín se va a comer pizza tras gala de Time

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, publicó una imagen en sus cuentas sociales y contó a sus seguidores en cuál lugar terminó tras la gala de la revista Time.

"Qué gran noche en @Time 100; y qué gran manera de terminarlo en Joe's Pizza en la ciudad de Nueva York" (sic.), tuiteó la alcaldesa capitalina junto a una imagen en la que aparece con varios empleados del sitio de pizza.

Cruz Soto participó la noche del martes en la gala de la mencionada revista, donde fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo.

What a great night at @Time 100 ; and what a great way to finish it off at Joe’s Pizza in New York City. pic.twitter.com/msqV37tEFM

— Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) April 25, 2018