A finales de mayo maestros conocerán a qué plantel deberán reportarse

Los maestros que laboran en las 283 escuelas que el Departamento de Educación (DE) anunció que cerrará para el próximo año escolar 2018-2019, sabrán a finales del próximo mes de mayo cuál será el plantel al que deberán reportarse. Así lo aseguró hoy la secretaria de dicha agencia, Julia Keleher, a preguntas de Metro.

"Todavía no se ha decidido eso", afirmó la titular del DE, en referencia a cómo se distribuirán los maestros de las escuelas consolidadas.

Si bien el DE realizó una reorganización de escuelas y determinó la cantidad necesaria por municipio para recibir la matrícula de estudiantes estimada, Keleher indicó que aún los padres o tutores de los alumnos deben confirmar o matricular de forma oficial al estudiante en la escuela a la que ya asiste o el nuevo plantel en el que cursará los grados.

"Cuando ya los papás confirmen la matrícula, nosotros vamos a asignar la Facultad, asegurando una facultad completa. […] En cuanto yo sepa para dónde van los estudiantes, voy a saber para dónde van los recursos", afirmó Keleher.

Sobre este particular, el DE lanzó ayer una iniciativa tecnológica diseñada para que padres, madres o encargados completen un formulario en el que confirmen matrícula o soliciten nuevo ingreso por medio de una página electrónica que estará disponible en un portal en línea, durante el período del 20 de abril al 4 de mayo del 2018.

El proceso de confirmación de matrícula conlleva dos pasos principales: primero, registrarse en la plataforma; y segundo, confirmar la matrícula o realizar matrícula de nuevo ingreso.

Sobre los 283 planteles escolares que ya no abrirán sus puertos el próximo año académico, Keleher reiteró que "el número se va a mantener fijo". Asimismo, aseguró que "entendemos que no sería razonable aumentar el número de cierres”.

Anunció también que el DE hará público hoy o durante los próximos días el proceso de solicitud que deberá seguir cualquier entidad elegible –incluyendo los gobiernos municipales– para operar una Escuela Alianza (Chárter). La titular aclaró que el proceso de alquiler de planteles en desuso a un $1 no está en manos del DE, pues una vez dicha agencia desocupa la planta física, pasa a manos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

Keleher descartó la posibilidad de que un alcalde pueda establecer algún tipo de acuerdo municipal con el DE para operar alguna escuela de las que está incluida en la lista de cierres.

"La Ley (Reforma de Educación) da la opción a alcaldes a través del municipio de proponer tener una Escuela Alianza”, afirmó la secretaria. “Tendrá que cuadrar todos los números, asegurar que con la cantidad de estudiantes, con la asignación por estudiante –que no es lo mismo que costo por estudiante–, puede operar”, dijo en referencia al procedimiento y requisitos que los alcaldes tendrían que completar.

"No es el caso de que hay una escuela en la lista y el alcalde dice, ‘pues dame esa a mi, yo la voy a convertir’, no funciona así. El sistema va a ubicar esos estudiantes donde entendemos que deberían estar para nosotros manejar la asignación de recursos, el alcalde puede por otro proceso –que tiene otra línea de tiempo– someter una solicitud, la cuál sería evaluada según el proceso para saber qué puede pasar para el próximo año, pero no es lo mismo decir: 'Esa no la puedes cerrar, yo me encargo, dame la escuela'. No es un uno por uno, tiene que haber un proceso de consulta", afirmó.

"Pueden consultar con la comunidad y someter una solicitud para ser una Escuela Alianza”, añadió Keleher. Ese proceso de consulta con la comunidad, aseguró el DE a Metro, tendrá que completarlo toda entidad elegible –según establecidas en la Reforma Educativa– para solicitar y operar una Escuela Alianza. El proceso provee, por ejemplo, para que una escuela activa sea convertida a Escuela Alianza o que se establezca una nueva Escuela Alianza en alguna comunidad, luego de haber completado el proceso de consulta y cumplir con los requisitos en la solicitud. Si en alguna de esas comunidades, por ejemplo, estuviera ubicado la planta física de uno de los planteles consolidados, esa podría ser una opción para establecer una Escuela Alianza, pero no hay ninguna garantía de ello.