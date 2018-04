Empieza a llegar la luz... pero piden no prender todos los aires de la casa

Varios sectores ya comienzan a reportar que se está reestableciendo el servicio eléctrico poco a poco, tras el apagón total de media mañana. Sin embargo, a las personas a las que les llega la luz se les pide que sean prudentes con el uso de la electricidad en sus hogares, pues el sistema está vulnerable.

Así lo explicó en el programa radial de Jay Fonseca, el operador de planta de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Jorge Bracero, quien se ha convertido en un comunicador de la corporación pública. Bracero detalló que como salieron todas las centrales de la AEE, cuando vaya retornando el servicio podrían haber muchos abonados dependiendo de una sola central y un alto consumo podría dispararle las máquinas y volver a sacarlos de servicio.

"Como están apagadas las centrales, cuando prendes una central, la tienes que sincronizar a los sistemas. Cada una de esas unidades tiene una capacidad, pero está sujeta a la demanda del público. Si yo conecto Central San Juan y de momento tengo tres unidades y la decido usar para el área metro nada más, todas las personas que están conectadas a ese grid me van a estar volviendo loca la máquina. A las 6 de la tarde cuando todo el mundo llegue a su casa, qué van a hacer… prender las luces, prender los aires, empiezan a cocinar y entonces, ese jalón me lo está dando la máquina y como yo no tengo más unidades conectadas al grid, pues entonces me estás halando demasiado y me puedes provocar un disparo. Lo que le puedo recomendar a la gente es que mientras este evento esté, no se vuelvan locos prendiendo la estufa, no se vuelvan locos prendiendo los aires. Si se van a acostar y tienen luz, prenda su aire y acuéstese a dormir, pero no me prendas toda la casa, trata de mantener un consumo mínimo para que nosotros podamos seguir estabilizando nuestras unidades, mientras prendemos otras centrales y podemos seguir cerrando líneas en el área. Si no, nos puede pasar como nos pasó unos años atrás con el apagón cuando estaba García Padilla, que estuvimos dos a tres días", dijo Bracero.

Según la AEE, la causa del apagón de esta mañana fue una excavadora de un subcontratista de Cobra. Esta semana, la corporación pública había informado que tenían 97 % de consumo de electricidad. Se estima que para volver a ese nivel, el restablecimiento podría demorar hasta 36 horas.

El apagón de la mañana provocó que los puertorriqueños salieran a buscar gasolina para sus generadores.