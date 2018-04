Recalcan que no hay evidencia de balacera en escuela de Cabo Rojo

El comandante Wilson Rodríguez recalcó que no hay evidencia que pruebe que hubo un tiroteo ayer, jueves, cerca de la escuela Inés María Mendoza de Cabo Rojo.

"Lo que sucede allí es que se forma un motín entre los mismos estudiantes. Esa es una escuela grande que tiene unos 600 estudiantes, son de distintos lugares de Cabo Rojo y allí no hay un control. Hay una riña entre bandos de la misma escuela. Luego del huracán no han tenido el suficiente control, no sabemos por qué Educación han permitido eso. No tenemos evidencia de que se utilizó una arma blanca", sostuvo Rodríguez en entrevista con NotiUno 630AM.

Sobre la identificación de la persona que pudo haber disparado en ese lugar, Rodríguez indicó que "estamos un poco cortos en esa área".

"Es una escuela, donde hay pasillos que pueden agrandar ese tono de sonido. Claro que se puede confundir con un tiroteo. Dentro de la investigación que se llevó a cabo allí no hubo testigos", añadió.

Por su parte, a través de las redes sociales se han expresado maestros, padres y estudiantes del mencionado plantel. Estos aseguran que algunos se escondieron en armarios y hasta debajo de escritorios y pupitres tras el alegado tiroteo.

Mientras, el Departamento de Educación (DE) colgó unas declaraciones en su cuenta de Facebook, donde alegan que "es falso" que hayan ocurrido unas detonaciones en el plantel.

El pasado 30 de enero, la escuela elemental Evaristo Rivera Chevremont, cercana al residencial Vista Hermosa, vivió una situación similar donde maestras tuvieron que tranquilizar a los estudiantes por las fuertes detonaciones que escuchaban.

Video donde ocurrió algo similar en la Escuela Evaristo Rivera Chevremont.