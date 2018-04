Vega Ramos respalda filosofía de alianzas de Yulín

A pesar de que dijo que ha pensado en aspirar a la Gobernación, al representante Luis Vega Ramos no le molestaría aparecer junto a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto en la papeleta principal de las elecciones cuando lleguen los comicios del 2020.

“Precisamente, esta es la conversación que hay que tener. ¿Cuál es la mejor composición para Puerto Rico y para que el Partido Popular Democrático pueda presentarse como una opción para rescatar a Puerto Rico”, dijo cuando le preguntamos qué opina de una papeleta popular con su amiga y colega soberanista como candidata a la gobernacion y él como candidato a la comisaría residente.

Subrayó que “sobre eso no he hecho expresión especifica”, pero yo creo que este es el momento de “asumir responsabilidad y no descarto hacer equipo con aquellas personas” que estén en su misma línea ideológica.

“Y ella y yo hemos tenido coincidencias y luchas en común, y creemos que para que Puerto Rico eche hacia adelante hay que hacer alianzas”, dijo Vega Ramos.

“Tenemos que asegurarnos que tenemos una oferta que genere alianzas para recuperar lo que se ha perdido”, añadió.

Hizo hincapié en que hay que “hacerle frente” a la oposición penepé que cuenta con un gobernador “que está perdido”, una comisionada residente “aliada y arrodillada a Donald Trump” y una asamblea legislativa “cómplice”.

Pase lo que pase, recordó que si Cruz Soto termina aspirando a la Gobernación no se pueden olvidar “de preservar los espacios de servicio que se han hecho en el Municipio de San Juan”, ciudad donde precisamente vive Vega Ramos.

Finalmente, señaló que el PPD debe preparar a su base “para resistir las repercusiones gaves del plan fiscal” y de las medidas que tome la Junta de Control Fiscal.

Metro contactó a Juan Zaragoza, exsecretario de Hacienda bajo Alejandro García Padilla que también anunció recientemente que le interesaría aspirar a al Gobernación, y al excandidato del PPD en las pasadas elecciones, David Bernier. Zaragoza indicó que no haría comentario pues se encuentra “en un proceso de introspección”, mientras que Bernier simplemente declinó hablar sobre política partidista en este momento.