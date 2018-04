Rivera Schatz enviará canasta a Yulín por su aspiración política

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reaccionó hoy al anuncio de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, de aspirar a la gobernación para el próximo cuatrienio.

“Estoy a punto de mandarle una canasta. Muy agradecido de que aspire porque ese Partido (Popular Democrático) está muerto y ella está poniendo otro clavo en el ataúd”, expresó Rivera Schatz en entrevista radial (WKAQ).

Señaló que la aspiración personal del Cruz Soto le parece “un insulto a la gente de la capital, porque no ha recogido los escombros, la basura, los empleados municipales no han recibido su bono, hay incertidumbre en la plantilla laboral, no hay una sola obra de infraestructura, no hay planes de desarrollo económico en la capital”.

Criticó que “San Juan le queda gigante y quiere aspirar a la gobernación”.

