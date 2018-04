Policía informa muerte de mujer responsable de tiroteo en oficinas de YouTube en California

SAN BRUNO, California, EE.UU. (AP) — Una mujer se puso a disparar el martes en la sede de YouTube en el área de la bahía de San Francisco, donde hirió a cuatro personas antes de matarse de un balazo tras generar el pánico entre los empleados, dijeron la policía y testigos.

La policía y agentes federales llenaron el complejo en la ciudad de San Bruno luego de recibir múltiples llamadas al número de emergencias 911 en las que se reportaban balazos.

Ed Barberini, jefe de la policía de San Bruno, les dijo a los reporteros que las víctimas tienen heridas de bala y fueron trasladadas a un hospital.

Un portavoz del Hospital General de San Francisco indicó que la institución recibió a tres pacientes. El vocero Brent Andrew señaló que un hombre de 36 años está en estado crítico, una mujer de 32 está grave y una mujer de 27 está herida, pero no de gravedad.

Los agentes registraron a las personas que salían para asegurarse de que ninguno de ellos estuviera armado, y vehículos de la policía acordonaron la zona. El Hospital Stanford del Norte de California indicó que había recibido entre cuatro y cinco personas, pero un portavoz no tenía información sobre su estado o sus heridas.

Google, propietario del mayor website de videos del mundo, colocó un mensaje en Twitter en el que avisó que está coordinándose con las autoridades. El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos también dijo que había despachado agentes al lugar.

Un empleado de YouTube, Vadim Lavrusik, colocó un mensaje en Twitter relatando que escuchó disparos y que vio a mucha gente correr. Añadió que se atrincheró en un cuarto con varios compañeros hasta que fueron evacuados.

Will Hudson dijo que un amigo suyo que trabaja en YouTube le envió un mensaje de texto sobre el atacante.

"Creo que podría haber alguien disparando en mi edificio", dice el texto. "Sonó la alarma de fuego así que empezamos a evacuar el lugar, y entonces hubo gente que salió corriendo diciendo que alguien estaba disparando".

Hudson dijo que su amigo logró regresar a San Francisco y ya ha hablado con su familia. Añadió que está acostumbrado a escuchar sobre hechos violentos, pero que nunca antes ha estado tan cerca de uno.

"Se siente muy extraño, es algo que le puede pasar a cualquiera. Eso es realmente lo que lo hace tan extraño", comentó.

Los representantes de YouTube no respondieron de inmediato a llamadas ni mensajes que se les dejaron en busca de comentarios.

Múltiples pacientes han sido transportados a un Hospital General de San Francisco.

