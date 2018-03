Rosselló se contradice en su mensaje sobre reforma laboral

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, se contradijo hoy en cuanto a la procedencia de las propuestas contenidas en la reforma laboral que presentó la semana pasada y que hoy dejó sin efecto.

Durante su mensaje de hoy al pueblo puertorriqueño expresó que la Junta de Control Fiscal (JCF) le estaba pidiendo medidas contrarias a las que "conjuntamente" habían estipulado.

"La junta propone una reforma laboral basada en parámetros muy distintos a los que estuvimos conjuntamente considerando durante los pasados meses y que presenté en días recientes", pronunció en un mensaje televisado y transmitido por las redes sociales.

Sin embargo, hace seis días, Rosselló Nevares desmintió al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy Rivera, quien había revelado –en entrevista con Radio Isla 1320– que la decisión de eliminar el bono de Navidad y reducir los días por enfermedad y vacaciones había sido el resultado de conversaciones con la JCF.

"No se ha negociado nada. No se ha negociado nada en ese contexto y yo no sé qué es lo que se va a certificar o no. Nosotros estaremos sometiendo los últimos detalles del Plan Fiscal y entonces ellos les toca el lunes, me parece, certificar el Plan Fiscal, que puede ser el nuestro, como que puede ser otra cosa", reseñaron medios nacionales ante la respuesta del gobernador sobre la raíz de sus propuestas.

Hace una semana, Rosselló Nevares presentó varias medidas que cercenarían los derechos laborales, como la derogación de la Ley 80 de 1976 que protege a los trabajadores de despidos injustificados. Esto, aseguró, incrementaría la cantidad de trabajos disponibles en el país.

Estas medias iban a lograr el aumento escalonado, a tres años, de $1 al salario mínimo federal.

Sin embargo, luego de que ente federal impuesto por el Congreso de Estados Unidos le hiciera llegar tres cartas en las que exponía que los planes fiscales del gobierno central estaban en violación y no serían certificados, el gobernador decidió dejar sin efecto su propuesta.

Lea, también: Rosselló deja sin efecto la reforma laboral y se opone a las recomendaciones de la JCF.