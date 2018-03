Pareja solicita custodia de bebé dejada a deambulante

Una pareja de Aguada solicitó la adopción de la bebé de cuatro meses que fue dejada por su madre a cargo de un deambulante en Toa Alta, con la excusa de ir al tribunal, pero no regresó por la menor.

Tras conocer del caso, Dahilis Miranda, una maestra de profesión, le escribió una carta a la primera dama Beatriz Rosselló a través de su cuenta de Facebook, para hacer saber su petición de obtener la custodia de la menor junto a su esposo, Joumar Cruz, un sargento retirado de las Fuerzas Armadas.

"Honorable Beatriz Rosselló:

Hola! Mi nombre es Dahilis Miranda, soy natural del pueblo de Aguada. Estoy casada con un hombre maravilloso llamado Joumar Cruz. Es de nuestro conocimiento la entrega al Departamento de la Familia una bebe de 3 meses que fue entregada a un deambulante por su madre en el día de hoy. Nosotros no podemos tener hijos naturalmente por razones médicas y estamos esperando por nuestro milagro hace ya 5 años. Tenemos todos los papeles al día para poder adoptarla. Sé que mi acercamiento a usted es un intento como dicen "un chance en un millón" pero no podía pasar la oportunidad. Hace unos ańos publicaron una historia sobre nosotros, el amor y apoyo que recibimos de tantas personas fue sumamente abrumador. Actualmente ya vivimos en Puerto Rico y estamos poniendo nuestro granito de arena para echar hacia adelante esta Isla. Mi esposo es un Sargento retirado de las Fuerzas Armadas y yo soy maestra. Le pido de todo corazón y con una fe inquebrantable que considere nuestra petición para poder adoptar a esa bebé. Puede estar segura que haremos todo lo que podamos para ofrecerle un futuro estable, un hogar feliz y una buena educación. Nuestros sufrimientos han sido tantos, pero nuestra fe es más grande. De ser considerados para que nuestro sueño de ser padres se haga realidad estamos dispuestos hacer lo que sea necesario. Mientras tanto seguiremos en oración. Gracias por su tiempo. Le deseamos mucho éxito y salud. Respetuosamente, Dahilis Miranda & Joumar Cruz", lee el mensaje de Dahilis en su cuenta de Facebook.



Según la versión del deambulante, Santos Ortega, dio de comer y cuidó de la pequeña hasta que llegó la Policía.

“Ella me suplica a mí, por favor cuídeme el baby que tengo una denuncia de Ley 54 y tengo que ir para la corte… Cuando me siento a fumarme un cigarrillo, le doy leche a la nena, le saco las gases y la acuesto, pero no me atrevo a cogerla otra vez porque es una baby y no es mía. Al ratito, la Policía la fue a buscar”, le contó Ortega a Telenoticias.

La niña se encuentra bajo la custodia del Departamento de la Familia.