Madre abandona a su hija de cuatro meses con deambulante en Toa Alta

Una mujer dejó a su hija de cuatro meses a cargo de un deambulante en Toa Alta para ir al tribunal, pero no regresó por la menor.

Santos Ortega, que suele deambular por el área, alimentó y cuidó de la pequeña hasta que llegó la Policía.

“Ella me suplica a mí, por favor cuídeme el baby que tengo una denuncia de Ley 54 y tengo que ir para la corte… Cuando me siento a fumarme un cigarrillo, le doy leche a la nena, le saco las gases y la acuesto, pero no me atrevo a cogerla otra vez porque es una baby y no es mía. Al ratito, la Policía la fue a buscar”, le contó Ortega a Telenoticias.

Según se informó, la menor fue trasladada de inmediato a un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) donde corroboraron su buen estado de salud.

La niña se encuentra bajo la custodia del Departamento de la Familia que, actualmente, está a cargo de 3,576 menores de edad.

A la madre, de apellido Vázquez, se le radicarán cargos.