Justicia no descarta radicar cargos contra madre que abandonó bebé

El Departamento de Justicia no descarta radicar cargos a la madre que dejó a su bebé de cuatro meses con un deambulante en zona de Toa Alta.

"La jefa de fiscales, Olga Castellón, informó que la Fiscalía de Bayamón solicitó a la Policía continuar la investigación para ocupar grabaciones de cámaras y corroborar información para entonces tomar una determinación en cuanto a la radicación de cargos. No se ha determinado no radicar cargos. No se emitirán expresiones adicionales al respecto por estar aún bajo investigación", reza la escueta comunicación de Justicia.

El país quedó consternado con la noticia de que una mujer abandonó a su pequeña en mencionado municipio con un transeúnte identificado como Santos Ortega, quien alegó que esta se la dejó con la excusa de que iba para el tribunal, pero no regresó por la menor.

Más temprano trascendió, que el fiscal del caso, Juan Ayala, aseguró que no han encontrado elementos para acusar a la mujer, de 31 años.

Esta ha entregado al Departamento de la Familia otros tres niños.