Memes de "Mayita" inundan las redes

Los memes luego que se hiciera viral en internet una foto, donde aparece la alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez supuestamente dormida, llovieron a minutos que culminara el mensaje del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

En las cómicas imágenes aparece la líder novoprogresista como "La Bella Durmiente" y hasta la colocaron junto al "Negro de Whatsapp".

"Mayita" se vaciló la imagen en una entrevista que le hicieron en la mañana de hoy, martes, en "El Circo de la Mega" (106.9FM).

"Pa' tumbarme a mí necesitan un marrón. Ustedes han goza'o. Yo he visto las redes y eso es algo serio. Me reí. Yo me acuesto a la 1 y me levanto a las 6:00 de la mañana. Yo nunca pongo 'off' (a su celular)", indicó entre risas la dentista de profesión.

Mira los memes