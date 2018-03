Reacciona "Mayita" a foto viral

La alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez, se vaciló la imagen que se hizo viral ayer, lunes, donde aparentemente se durmió en medio del mensaje del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Esta sostuvo en entrevista con "El Circo de la Mega" (106.9FM) que en el momento que se captó la fotografía, estaba verificando un mensaje de texto que una persona le envió preguntándole si era cierto que Rosselló Nevares bajaría el Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU) para alimentos de 11.5 por ciento a 7.

"Pa' tumbarme a mí necesitan un marrón. Ustedes han goza'o. Yo he visto las redes y eso es algo serio. Me reí. Yo me acuesto a la 1 y me levanto a las 6:00 de la mañana. Yo nunca pongo 'off' (a su celular)", indicó entre risas la dentista de profesión.

Sobre la cara que puso el alcalde de Adjuntas, Jaime Barlucea Maldonado, Meléndez añadió que: "Ese hombre me hace reír a mí".

Los cibernautas realizaron varios memes que se fueron viral en internet a horas del mensaje del gobernador.