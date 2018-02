Trump culpa a demócratas por derrota de propuesta sobre DACA

Washington, D.C. — El presidente Donald Trump acusó a los demócratas de abandonar a los jóvenes inmigrantes que fueron traídos al país de niños al no respaldar su plan migratorio. Pero la propuesta que él respaldó solo logró 39 votos en el Senado.

"¡No puedo creer la manera TAN MALA que los demócratas han tratado a los beneficiarios de DACA! …¡Totalmente abandonados! Los republicanos todavía están tratando duro".

Cannot believe how BADLY DACA recipients have been treated by the Democrats…totally abandoned! Republicans are still working hard.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de febrero de 2018