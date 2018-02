Trump firma presupuesto con fondos para Puerto Rico

El presidente Donald Trump firmó un importante acuerdo presupuestario en durante la mañana de hoy, viernes, horas después de que el Congreso votara para poner fin a un breve cierre del gobierno en horas de la madrugada.

El acuerdo incluye $4.8 mil millones en Medicaid, $2 mil millones en designación directa a Puerto Rico en fondos para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la reconstrucción del sistema eléctrico del país y $30 millones de CDBG, que se trata de fondos fondos flexibles, contrario a la mayoría de las asignaciones federales que están destinadas a asuntos específicos.

“Acabo de firmar ley”, tuiteó el presidente. “Nuestras Fuerzas Armadas serán más fuertes que nunca. Amamos y necesitamos nuestros militares, les dimos todo — y más. Primera vez que sucede en mucho tiempo. ¡También significa EMPLEOS, EMPLEOS, EMPLEOS!”.

Just signed Bill. Our Military will now be stronger than ever before. We love and need our Military and gave them everything — and more. First time this has happened in a long time. Also means JOBS, JOBS, JOBS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de febrero de 2018

Without more Republicans in Congress, we were forced to increase spending on things we do not like or want in order to finally, after many years of depletion, take care of our Military. Sadly, we needed some Dem votes for passage. Must elect more Republicans in 2018 Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de febrero de 2018

Costs on non-military lines will never come down if we do not elect more Republicans in the 2018 Election, and beyond. This Bill is a BIG VICTORY for our Military, but much waste in order to get Dem votes. Fortunately, DACA not included in this Bill, negotiations to start now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de febrero de 2018

La Cámara de Representantes actuó con rapidez en la madrugada para levantar el cierre gubernamental y aprobar un acuerdo presupuestario de $400,000 millones, reportó Prensa Asociada. El plan superó la oposición de demócratas progresistas, que exigen protección para los dreamers, y de los conservadores del Tea Party que se niegan a respaldar enormes incrementos de gasto en un momento en el que el déficit del país se acerca al billón de dólares.

La votación, que salió adelante por 240 votos a favor y 186 en contra, se produjo a altas horas de la madrugada y supuso el final de un cierre gubernamental que duró apenas cinco horas y media y que no tendrá casi consecuencias. Fue la segunda vez en tres semanas que el ejecutivo quedaba paralizado.

El colapso se produjo esencialmente en el Senado donde, tras un día de inacción, el senador republicano por Kentucky Rand Paul paralizó la votación en protesta por la disposición de su partido a quebrar el presupuesto. Los demócratas también tuvieron divisiones y disputas, especialmente por el descontento de los más progresistas al no vincular la medida sobre el gasto a protecciones para los “dreamers” o inmigrantes que fueron llevados al país de forma ilegal cuando eran niños.

La mayoría de los demócratas se opuso a la media, siguiendo el ejemplo de la líder de la minoría, Nancy Pelosi, diputada por California, que fracasó en su intento de emplear el bloqueo para conseguir una votación independiente sobre inmigración. La incertidumbre rodeó la votación en la Cámara de Representantes hasta última hora.

El presidente de la Cámara, el republicano Paul Ryan, instó al Congreso a evitar un "segundo cierre gubernamental innecesario en cuestión de semanas _ totalmente innecesario”.

La situación fue menos tensa en el Senado, donde la propuesta salió adelante con 71 votos a favor frente a 28 en contra. El presidente Donald Trump se comprometió a sancionar el proyecto de ley.