Julia Keleher: "siempre habrá lugar para un diálogo, pero no nos podemos faltar al respeto"

La secretaria del Departamento de Educación Julia Keleher explicó la razón de por qué abandonó esta tarde el foro de la Asociación de Maestros de Puerto Rico a la que fue invitada.

Mientras Keleher atendía preguntas sobre los planes del gobierno para reformar el sistema educativo, en un video en redes se ve cuando una maestra le planteó que no estaba preparada para responder las inquietudes del magisterio. “Yo presenté una moción, señora Secretaria, para que usted… no sé… regresé otro día que esté mejor preparada para contestar nuestras verdaderas inquietudes”, lo que provocó que la audiencia aplaudiera y de inmediato, Keleher salió.

"La Asociación a mí me pidió que le diera espacio para reunir a sus delegados, ellos necesitaban un espacio y la autorización del patrono para seleccionar el día, para reunir los delegados, para organizarse, en contra del proyecto. Yo le dije está bien puede reunir a su gente, es su derecho, en la fecha en que ustedes quieran no dije absolutamente nada, le di plena libertad para decir lo que ellos necesitaban, pero yo le pedí dirigirme al grupo como líder de agencia, debía de expresarme referente a lo que es el proyecto y se me concedió el espacio", indicó la Secretaria sobre el particular.

De acuerdo con la titular de Educación "llego en el día de hoy que me dirigí hacia ellos y decidí que quizá seria bueno responder a algunas preguntas. La gente se puso en una fila, contesté como cinco preguntas y llega la sexta que era una maestra, la manera en que ella me habló…, diferimos un poco, ella tenía su postura y yo la mía. Tenemos que escucharnos, no tenemos que ponernos de acuerdo, pero ella empezó con una actitud que provocaba al grupo que estaba ahí reunido".

"Daba igual lo que yo pudiese haber dicho, se hubiese causado más conflicto. Al admitir que luego de escuchar a la maestra pedirle que regresara cuando estuviera preparada, dijo: "está bien, buenas tardes".

"Iba a provocar un toma y dame y quería evitar que la situación se saliera de control. Después de haberle dado como tres contestaciones que no le parecía a ella, buscaba la manera y por mas fuerte que ella me contestaba se animaba la gente. ese no era el punto yo vine con humildad para dirigirme hacia ellos cumpliendo con mi responsabilidad, pero eso no significa que yo voy a permitir que me falten al respeto ni que esto salga de proporción. Hay que tener un diálogo hay que traer sugerencias, y sobre pasamos esa línea", afirmó Keleher.

"Los diez años de dolor que el magisterio siente por el mal rato que ha sufrido por la falta de confianza, por no haberle subido el sueldo, por la falta de materiales, no me pueden hacer pagar eso a mí, en un momento por todo lo que tu has vivido sin darle la oportunidad de traer una idea. Para reformar el sistema tenemos que llevar el discurso a otro nivel", sostuvo.

Asimismo dijo que "es triste ver reflejado aquí que estamos repagando lo que ha sido la costumbre por años. En el día de de hoy se vio el dolor de magisterio".

Sin embargo aseguró que "siempre habrá lugar para un diálogo y sugerencia, pero no nos podemos faltar al respeto".

Sobre el evento como tal, la Asociación de Maestros reiteró luego del foro su oposición a los planes del gobierno de reformar el sistema educativo para incluir las escuelas chárter y los vales educativos. El foro contó con el respaldo de la Federación Americana de Maestros (AFT, por sus siglas en inglés).