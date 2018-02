¿Por qué la secretividad con los planes fiscales de la AEE y la AAA?

Un día más sin una sola palabra por parte de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) sobre por qué casi tres días después de que entregara a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) los planes fiscales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), aún no ha publicado el contenido de dichos planes para que la ciudadanía y la prensa pueda verlos y analizarlos.

Metro solicitó ayer, nuevamente, acceso a los documentos, vía telefónica y a través de un correo electrónico, pero el portavoz de prensa de la AAFAF, Iván Caraballo, no respondió a la petición. También se le solicitó una declaración a la AAFAF sobre por qué no han hecho público los planes, pero no respondieron.

Vea:

“Desconozco si hay una razón más que justificada para eso, pero sin conocimiento de una razón justificada, me parece a mi que ya debiera ser no tan solo accesible a los funcionarios públicos, sino al pueblo de Puerto Rico”, afirmó el senador novoprogresista Larry Seilhamer, quien presidió la Comisión de Urbanismo e Infraestructura, que recogía todos los asuntos energéticos.

Sobre los planes de la AEE y la AAA, el senador señaló que “son instrumentos de trabajo, máxime en términos de que tenemos ante nuestra consideración asuntos inherentes a lo que va a ser el plan fiscal de las corporaciones públicas. Particularmente, estamos en espera del marco legal para la transformación de energía del sistema eléctrico y de la AEE, así que ese documento es un instrumento de trabajo para nosotros".

Seilhamer indicó que en la Legislatura tampoco han recibido los planes que entregó el gobierno a la JSF y que solo ha podido observar el Plan Fiscal Revisado del Gobierno Central.

El portavoz de prensa de la JSF, José Luis Cedeño, indicó ayer a Metro que “la Junta está evaluando las revisiones que recibió del gobierno en preparación para la certificación de los planes fiscales en las próximas semanas”.