Renuncia de presidente de CEE al vehículo es aceptar culpabilidad, según representante PPD

El representante Carlos Bianchi Angleró, del Partido Popular Democrático (PPD), interpretó como una aceptación de culpabilidad el hecho de que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz, renunciara hoy al uso del vehículo oficial legalmente asignado como parte de sus funciones.

“Luego de denuncias realizadas por este servidor sobre el uso indebido de un vehículo de la CEE en violación a la Ley 60 de 2014, el recién confirmado presidente nos da la razón sobre la ilegalidad de utilizar el vehículo las 24 horas, siete días a la semana”, apuntó el político.

Hoy mismo, Ramos Sáenz informó que inmediatamente estaría renunciando al uso del vehículo oficial como una supuesta medida para ahorrar dinero en la agencia.

El ejecutivo también adelantó que, en los próximos días, estará realizando una serie de medidas para reducir otras diversas partidas de gastos. "En este momento de crisis económica e institucional en la CEE, es importante que estemos enfocados en los problemas que aquejan a la Comisión Estatal de Elecciones. No podemos continuar dirigiendo nuestros esfuerzos en responder alegaciones mal intencionadas y sin fundamento. Desde que asumí el cargo de presidente me fue asignado un vehículo oficial legalmente tal y como ha ocurrido con todos los presidentes que han ocupado este puesto en propiedad o interinamente. De la misma forma, me fue otorgada una dispensa por la Administración de Servicios Generales para la utilización del vehículo oficial según permite la Ley y el Reglamento vigente", explicó Ramos Sáenz en un comunicado de prensa.

Aunque rechazó al carro, Ramos Sáenz negó que la decisión tenga que ver con alguna investigación en su contra y aseguró que está actuando dentro de la ley. "Estoy seguro y confiado en que una vez concluya, el pueblo de Puerto Rico tendrá la certeza que nunca se violentó ninguna ley o reglamento".

Luego de conocer la noticia, y dirigiéndose a Ramos Sáenz, el legislador del PPD añadió que "quien buscó empeñar sus funciones fue usted que desde que juramentó [y] buscó la manera de agenciarse un beneficio que no le correspondía. Recuerde que la ley no permite otorgar dispensas como usted trató de utilizar como defensa”.

“Sepa el país que estaré pendiente del fiel cumplimiento de esta ley por este y cualquier otro funcionario que la esté violentando e invito a la ciudadanía a denunciar cualquier práctica ilegal en la utilización de propiedad pública”, concluyó el político.

El Presidente de la @CEEPuertoRico continúa vilolando la ley. El vehiculo oficial pernocta en la JIP de Moca donde vive su chofer. @OEGPR tiene que actuar. Nadie está por encima de la ley. Propiedad pública sin seguridad. pic.twitter.com/CGlpOQj5iO — Carlos A. Bianchi (@Rep_Bianchi) February 3, 2018