Presidente de la CEE renuncia a vehículo oficial

Rafael Ramos Sáenz, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), informó que efectivo hoy domingo estará renunciando al uso del vehículo oficial, legalmente asignado como parte de sus funciones, como una supuesta medida para ahorrar dinero en la agencia.

El ejecutivo también adelantó que, en los próximos días, estará realizando una serie de medidas para reducir diversas partidas de gastos.

"En este momento de crisis económica e institucional en la CEE, es importante que estemos enfocados en los problemas que aquejan a la Comisión Estatal de Elecciones. No podemos continuar dirigiendo nuestros esfuerzos en responder alegaciones mal intencionadas y sin fundamento. Desde que asumí el cargo de presidente me fue asignado un vehículo oficial legalmente tal y como ha ocurrido con todos los presidentes que han ocupado este puesto en propiedad o interinamente. De la misma forma, me fue otorgada una dispensa por la Administración de Servicios Generales para la utilización del vehículo oficial según permite la Ley y el Reglamento vigente", explicó Ramos Sáenz en un comunicado de prensa.

"Hoy, desafortunadamente, la situación del vehículo atenta con empañar el trabajo que hacemos en la CEE, el cual vamos a dirigir a que sea una de servicio directo al pueblo con total trasparencia y dinamismo", comentó Ramos Sáenz.

Añadiendo, el presidente expresó que están conscientes de la crisis por la que está pasando el país.

Aunque rechazó al carro, Ramos Sáenz negó que la decisión tenga que ver con alguna investigación en su contra y aseguró que está actuando dentro de la ley. "Estoy seguro y confiado en que una vez concluya, el pueblo de Puerto Rico tendrá la certeza que nunca se violentó ninguna ley o reglamento".

"Tal y como he expresado desde que tome el cargo, esta agencia tiene que aclimatarse a los tiempos. Vamos a ser acertivos en identificar partidas que podamos recortar y mecanismos para allegar fondos adicionales. Vamos a hacer más con menos, siempre salvaguardando el proceso electoral en nuestro Puerto Rico, pieza angular de la democracia", concluyó el presidente de la CEE.