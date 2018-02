Confirman 2,000 casos de influenza

Los números de casos de influenza en Puerto Rico continúan en aumento, según publicó el Departamento de Salud (DS) en su más reciente informe semanal de vigilancia de influenza.

Según un comunicado de prensa, la agencia ha confirmado 2,004 casos de influenza, según su informe que cubre la semana del 20 al 27 de enero. El DS ha reiterado a la ciudadanía la importancia de la vacunación.

La agencia sostuvo que aun con los casos confirmados no se puede declarar una epidemia.

“La curva de casos confirmados de influenza sigue en aumento, por esto, continuamos reforzando nuestro llamado a que las personas se vacunen contra el virus y tomen las debidas medidas preventivas”, indicó Rafael Rodríguez Mercado, Secretario de Salud quien acotó que a pesar de este aumento, no se han alcanzado los niveles necesarios para declararse una epidemia y continúan sin ninguna muerte confirmada a causa de influenza.

Sin embargo, ayer, el presidente del Colegio de Médicos-Cirujanos, Víctor Ramos, denunció que el DS no ha emitido una declaración de epidemia en la Isla. El galeno aseguró que aunque la agencia no ha declarado una epidemia de influenza en Puerto Rico, la isla ya enfrenta niveles epidémicos del virus. En expresiones radiales, el médico sostuvo que "no decir que hay una epidemia puede darle la falsa sensación a la gente de que las cosas están bien”.

Según muestra el informe se confirmaron 2,004 casos de influenza, lo que representa un incremento de 540 casos en comparación con la pasada semana que mostraba un total de 1,464 casos. La región de Ponce sigue siendo la más afectada, con los municipios de Peñuelas, Adjuntas, Coamo y Santa Isabel entre los que mayores casos han reportado. De igual forma, Rincón se mantiene entre los pueblos con más casos.

El número de casos reportados hasta el momento, supera el promedio histórico para esta misma fecha en Puerto Rico y se acerca peligrosamente al umbral de alerta.

No obstante, Carmen Deseda, epidemióloga del Estado, insistió en que el informe refleja que aún estamos por debajo del umbral de alerta.

“Para haber estado en el umbral de alerta necesitábamos haber tenido sobre 2,200 casos confirmados para esta semana”, indicó la especialista quien aclaró además, que la epidemia se declara cuando se reportan más de cuatro semanas consecutivas que pasen del umbral de alerta, el cual es determinado tomando en consideración los casos reportados en los pasados cinco años. De hecho, según esta, para que estemos en el umbral de alerta la próxima semana se tendría que sobrepasar la cantidad de 3,300 casos.

“Es momento de tomar acción, no esperemos a que hayan fatalidades. Actuemos proactivamente utilizando la vacunación que hemos provisto gratuitamente a la ciudadanía para evitar contraer el virus de la influenza”, recalcó el Secretario de Salud, quien detalló que existen 122 centros de vacunación alrededor de la Isla además de los que ya operan en farmacias y centros privados a los que se pueden recurrir para la vacuna.

