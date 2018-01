Policía asegura evalúan planes ante cifra de asesinatos

El comisionado interino de la Policía de Puerto Rico, Henry Escalera, aseguró hoy que evalúa los planes de seguridad, ante la cifra de asesinatos en la isla.

Según Escalera, en los 16 días que va de año, se han reportado 46 asesinatos.

“Estamos trabajando con los planes para atender esta situación”, expresó el nuevo jefe de la Uniformada en entrevista radial (NotiUno).

Explicó que ayer tuvo una reunión en Canóvanas para modificar los planes de seguridad.

“Casi todos los asesinatos son por acecho, problemas de drogas y expansión de puntos de droga”, abundó Escalera.

Aseguró, además, que “tenemos un plan que estamos implementando, se están modificando porque como saben la criminalidad no es estática”.

Escalera negó comentar sobre las expresiones de la excomisionada Michelle Hernández, quien ayer dijo en el programa Jugando Pelota Dura que había perdido la confianza en Escalera.

“Sobre eso no tengo comentarios”, dijo el nuevo comisionado al asegurar que “estoy concentrado en evaluar los planes de trabajo para que esto siga funcionando y no me voy a desenfocar de eso”.

En cuanto a las críticas de Hernández de que Escalera respondía más al Departamento de Seguridad Pública que a la Policía, el comisionado sostuvo que “el Negociado de la Policía le responde al DSP y yo recibía instrucciones lo mismo que de la comisionada, que el seños Pesquera. Estoy claro que atendí la cadena de mando y no desatendí mi función”.