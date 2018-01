Excomisionada Michelle Hernández no confía en el nuevo jefe de la policía

La excomisionada del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Michelle Hernández, expresó su desconfianza al nuevo jefe policiaco, Henry Escalera y aseguró que este trabajó a favor del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, en lugar del Negociado de la Policía.

"La confianza que tenía con el señor Escalera se perdió, después del huracán, él básicamente se reportaba diariamente al señor Pesquera y si le preguntas a cualquier persona dentro de la Policía de Puerto Rico su desempeño era más al interés del Departamento de Seguridad Pública que al Negociado de la Policía", señaló Hernández en entrevista con Jugando Pelota Dura (Univisión).

Del mismo modo, Hernández, explicó que no hablaba con el gobernador, Ricardo Rosselló, desde octubre del 2017 y adjudicó la falta de comunicación con Fortaleza a la sombrilla creada donde el Negociado de la Policía quedó bajo el DSP.

Además, aseguró que quien le pide la renuncia es el gobernador Rosselló, y negó rotundamente que fuera el secretario del DSP, Héctor Pesquera.

"No, es el señor gobernador quien me pide la renuncia, yo no tuve conversaciones de renuncia con el señor Pesquera", añadió.

Hernández indicó que el secretario del DSP tiene personas de su confianza en el Negociado de la Policía y aseguró que este realizará más cambios en la uniformada.

Por otro lado, aseguró que el año 2017 fue uno positivo para la uniformada ya que según ella, el Negociado de la Policía fue una de las pocas agencias que se mantuvieron activas tras la emergencia provocada por el paso del huracán María.