Fortaleza pide a alcaldes "no politizar" la falta de energía eléctrica

El asesor en Asuntos Municipales de la Fortaleza, Omar Negrón, le hizo un llamado a la Asociación de Alcaldes a "no politizar" la falta de energía eléctrica y aseguró que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), está trabajando en los 78 municipios de la Isla para garantizar que el servicio de energía le llegue a todos los puertorriqueños por igual.

“La manifestación convocada por los alcaldes que pertenecen al Partido Popular Democrático, lo que busca es politizar un asunto tan serio como este. Las estadísticas de la AEE demuestran que no es correcto que se discrimine contra los municipios del PPD. Actualmente las brigadas de la AEE están distribuidas de manera equitativa en toda la Isla para que todos los pueblos puedan ser atendidos”, precisó Negrón.

El funcionario informó además que el 62% de los clientes de la AEE ya cuentan con el servicio de energía eléctrica. “Los datos de la propia AEE demuestran que entre los municipios con mayor por ciento de clientes con servicio están San Germán, Cabo Rojo, Guayama, Lajas, Juana Díaz y Hormigueros con más de un 80% de servicio. Además, las regiones con más brigadas asignadas están San Juan, Humacao y Trujillo Alto. La información provista por la Autoridad de Energía Eléctrica demuestra que el alegado discrimen no existe. Mi llamado es a que no se juegue ni se politice este asunto, y que todos nos unamos en la búsqueda de soluciones”.

Negrón dijo que de los 35 municipios con más del 60% de clientes con servicio, 20 son municipios con alcaldes del PPD.

Asimismo, Negrón precisó que la manifestación que realizará la Asociación de Alcaldes el próximo lunes fue convocada luego de que el grupo de alcaldes del PPD fueran convocados a una reunión con el secretario de la Gobernación en La Fortaleza.

“Esto demuestra ganas de politiquear y no ganas de ayudar. Esta administración del gobernador Ricardo Rosselló siempre ha tenido las puertas abiertas para atender los reclamos y buscarle solución a los problemas que afectan a todos los municipios. Mientras algunos intentan convertir esta situación en una política, nuestro gobierno continuará trabajando para que todos los puertorriqueños tengan el servicio de energía”.

Alcaldes de varios municipios participaron de una reunión a puerta cerrada con altos ejecutivos de la AEE el pasado lunes, así como con personal de Fortaleza, que les dejó molestos e inconformes, porque según mencionaron no atendió los reclamos que por más de cien días han presentado y que se relacionan con la reparación del sistema eléctrico, golpeado por el huracán María.

Los mandatarios, quienes estuvieron encerrados por cerca de una hora con Carlos Torres, coordinador de recuperación de la corporación pública, Aldo Rodríguez, subdirector de la misma entidad y Omar Negrón, asesor de asuntos municipales de Fortaleza, tienen peticiones diversas pero claras.

Por ejemplo, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, ha solicitado a la AEE permiso para apoyarlos en la reparación del sistema de distribución en su municipio, por entender que podría acelerar los trabajos. Según comentó, la gerencia de la autoridad tiene reparos sobre esta propuesta porque podría poner en riesgo la vida de personas. Esto, para el ejecutivo municipal, fue un “no” del Gobierno central.

“El gobernador ha enviado funcionarios a decirnos que no, por lo menos hasta el progreso de la reunión. Emplazo al señor gobernador a que sea él quien diga que no a los alcaldes, quienes representamos a tantas familias que no tienen servicio de energía eléctrica”, soltó al salir del encuentro, que según dijo fue dirigido en inglés por Torres.

Por su parte la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, tronó contra la AEE a su salida de la reunión porque el personal de la corporación no pudo ofrecerle una fecha exacta de cuánto tiempo pasarán las comunidades de su pueblo sin energía.

“No hubo un plan adecuado, no hubo un plan realista y no hubo un plan coordinado. En este momento, ellos no pueden contestar unas preguntas”, destacó la alcaldesa a las afueras del Departamento de Estado, donde se concretó la reunión. “En este momento es responsabilidad del Estado y la AEE tiene que responderle al pueblo. Díganos a nosotros cuánto tiempo va a estar cada comunidad sin luz para que ellos se vayan preparando”, agregó Meléndez.

