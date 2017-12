Alcalde penepé de Ciales está prendío con el gobierno por la falta de luz

El alcalde novoprogresista de Ciales, Luis “Rolan”Maldonado tronó contra el gobierno y en especial contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pues su municipio sigue totalmente a oscuras a prácticamente 100 días del azote del huracán María.

El ejecutivo municipal, que está que ya no le cree a nadie en el gobierno, responsabilizó directamente al gobernador Ricardo Rosselló y dijo que el director interino de la AEE, Justo González es un conformista.

Yo le echo la culpa desde Ricky Rosselló para abajo a todo el mundo porque aquí el gobernador que tienen que estar pendientes qué es lo que necesitan los pueblos. Aquí el gobernador, detrás de un podio, bien bonito, bien maquillado, decía que los 78 municipios pal 15 tenían luz. También mintió y eso es lo que me molesta a mi como alcalde… y yo soy penepé, no soy popular. Es el último pueblo que van a prender, mira yo no tengo problema que sea el último, yo sé que el evento es uno nunca antes visto en la nación americana, pero tampoco podemos permitir que un gobierno ignore la gente en la montaña. Yo tengo dos hospitales en el pueblo. Yo tengo cinco fábricas prácticamente en la zona urbana. Perder un empleo en la montaña significa 10 empleos en la zona metropolitana. Nosotros somos de la montaña, pero no nos chupamos el dedo”, dijo Maldonado en entrevista radial (NotiUno 630).

Ciales es el único municipio que permanece 100 % apagado. La AEE había prometido que antes de Navidad tendrían luz parcialmente, pero no se logró. Luego movieron la meta para el 27 de diciembre, pero tampoco se consiguió. Ahora se habla de antes del año nuevo. Según el director de la AEE, confrontaron problemas con los tendidos eléctricos que van de Morovis a Ciales.

Para el alcalde de Ciales, tampoco lograrán la meta de fin de año y además dijo que no tienen que prender una subestación, sino llevar luz a las empresas y los hogares. “Tenemos un director ejecutivo que es conformista cuando debe haber un director ejecutivo que sea proactivo. Nos dijo a nosotros que regáramos que antes del 25 teníamos luz y no cumplió. En la prensa dice que anoche prendía Ciales, no lo prendió. Va esta mañana a la prensa y redes sociales, dice que lo prende hoy y yo le digo que no lo va a prender. Horita dijo que viernes o sábado, y si no aprieta el paso, no lo va a prender”, puntualizó Maldonado.