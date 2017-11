Representante acusado de robarse suministros desmiente alegaciones

El representante Víctor Torres González desmintió hoy al alcalde de Peñuelas, Walter Torres Maldonado, de una supuesta apropiación ilegal de suministros que la Oficina de la Primera Dama había entregado al ayuntamiento para que lo repartieran a sus ciudadanos.

"Es inaceptable y una falta de respeto que el alcalde del municipio de Peñuelas, municipio que pertenece a mi distrito 23 y el cual represento a mucha honra, venga a realizar falsos señalamientos sobre este servidor y el trabajo que se está realizando. El alcalde miente y lo sabe. Más él, que hasta se reunió conmigo luego del paso del huracán María para aunar esfuerzos y trabajar por nuestro municipio de Peñuelas", sostuvo el Representante Torres.

Torres González emplazó a Torres Maldonado a que "diga la verdad" sobre la ayuda.

"Por eso yo emplazo abiertamente al alcalde Walter Torres, lo reto, a que haga una declaración jurada sobre el 'alegado robo de suministros' y vaya a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Lo reto, a ver si de verdad tiene la misma valentía de venir a acusar injustamente y sin fundamentos".

La denuncia del líder municipal surge luego de que en los pasados tres días, al ayuntamiento llegara personal diciendo ser auditores del Departamento de Hacienda para inspeccionar la entrega y manejo de ayudas en el municipio. Estos llegaron hasta las oficinas del ayuntamiento en aras de, según notificó el ejecutivo, "levantar un informe de auditoría del manejo de los suministros que fueron donados por diferentes entidades, deportistas, artistas y personas privadas".

Torres Maldonado alegó que estos le pidieron un informe del que no tenía conocimiento porque "jamás recibimos las alegadas ayudas".

Al pasar cuatro visitas más, el funcionario dice haberse comunicado con Hacienda para solicitar a quién se le entregaron las ayudas, dónde y cuándo.

Foto: Representante Víctor Torres entregando compras/Suministrada

El representante hoy afirmó que "he estado trabajando en mi distrito 23 sin parar. He visitado los cuatro municipios que represento, Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce y he estado ayudando y entregando suministros, agua, comida y otras ayudas a mi gente".

De igual forma, enumeró los barrios que ha impactado desde mediados de octubre y noviembre y dijo que ayudó a 675 familias. Las comunidades visitadas fueron:

13 de octubre – barrio Seboruco a entregar sobre 100 compras de suministros

14 de octubre – barrio Barreal a entregar 200 compras

24 de octubre y el 3 de noviembre – barrio Ceiba a entregar 250 suministros y agua

3 y 10 de noviembre – comunidad Caracoles #3 a entregar sobre 125 compras

"Mi compromiso con mi gente está más que claro. Yo lamento que el alcalde haga estas acusaciones sin fundamento. Pero esa es la verdad y no voy a permitir que nadie, ni siquiera un alcalde empañe la buena labor que estamos haciendo por nuestra gente", concluyó.