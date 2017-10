Carmen Yulín Cruz denuncia en Washington D. C. intento de silenciarla

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz llegó anoche a Washington D. C. donde tenía previsto acudir a una vista congresional del Comité de Seguridad Nacional sobre la respuesta de la Agencia Federal de Emergencia en el caso del azote del huracán María sobre Puerto Rico, pero se topó con que la audiencia —a la que también estaba citado el jefe de la agencia, Brock Long— fue cancelada.

El congresista demócrata de mayor rango en el Comité de Seguridad Nacional, Bennie G. Thompson, denunció la cancelación de la vista como un intento de los republicanos por defender al presidente Donald Trump. Thompson calificó la acción congresional como una inexcusable. Dijo que se trata de “un intento de silenciar a la alcaldesa y de proteger a Trump de noticias que le afecten”.

Thanks to @BennieGThompson for standing with the truth and the people of Puerto Rico. pic.twitter.com/s54538xty1 — Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) October 31, 2017

De hecho, la propia alcaldesa cita a Thompson al señalar que es la segunda vez consecutiva que se cancela una vista en el Comité de Seguridad Nacional sin fecha de reprogramación.

“Me pregunto a qué le temen, la verdad ya ha sido dicha. Las personas han visto en el mundo entero que Estados Unidos, la administración de Trump —porque debo hacer la diferencia, hay una diferencia entre los estadounidenses y la administración Trump y cómo han tratado a Puerto Rico— ahora si alguien en Washington D. C. tenía duda con esta cancelación de la vista… Tal vez pensaban que retrocedería, bueno nunca rehuyó decir la verdad y nos mantendremos luchando. Así que invertiremos el tiempo de la gente en el Capitolio que no teme a la verdad, y de quienes no pueden manejar la verdad, para que nos ayuden a mejorar las cosas en Puerto Rico. Seguiremos batallando”, expresó Carmen Yulín Cruz en un vídeo que compartió en sus redes sociales ya estando en la Capital federal.

Por su parte el periodista de CBS, David Begnaud, quien ha estado cubriendo cada ángulo del azote del huracán María a Puerto Rico, publicó que sus fuentes apuntan a que algunos miembros temían una confrontación directa entre el administrador de FEMA, Brock Long y la alcaldesa de San Juan.

A source says the suspicion is some of the committee members didn’t want a confrontation between @FEMA_Brock and @CarmenYulinCruz — David Begnaud (@DavidBegnaud) October 31, 2017

A principios de octubre, Long, dijo a los medios estadounidenses que no estaban prestando atención a las críticas que Cruz Soto hacía en torno a la labor de recuperación federal. "Nosotros no le prestamos atención a la alcaldesa desde hace mucho tiempo. No tenemos tiempo para ese ruido político", respondió Long a ABC News al ser abordado sobre los Cruz Soto.

La alcaldesa de San Juan ha sido la principal crítica a la respuesta de FEMA en Puerto Rico y ha capturado la atención de los principales medios estadounidenses.