Con estas fotos Whitefish muestra cómo "se fajan" en Puerto Rico

A pesar de todos los cuestionamientos públicos en y fuera de Puerto Rico sobre Whitefish y hasta requerimientos de información por parte de las altas esferas de poder en Washingyon D. C., la empresa sigue intentando dejar claro que están trabajando a todo vapor en el reestablecimiento del servicio eléctrico en la Isla.

La empresa ha estado en el ojo de la tormenta por su falta de experiencia, cuantía del contrato y torpeza en el manejo de redes sociales. Tantas han sido las preguntas alrededor de su contratación que congresistas solicitaron documentos detallados sobre el procesos. También se pidió una auditoría al Inspector General.

Voces como la de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz y el exgobernador, Aníbal Acevedo Vilá han solicitado que se deje sin efecto el contrato con un tope de $300 millones a la empresa de Montana.

Mientras tanto, la empresa en sus redes sociales publica constantemente fotos para demostrar que están en la calle trabajando para la restauración del sistema eléctrico. Desde el impacto del huracán María, casi la totalidad de los puertorriqueños están sin servicio de electricidad. La expectativa de recuperación del servicio es de meses. El gobernador, Ricardo Rosselló dijo que espera que para las Navidades haya 90 % de la población con servicio. Sin embargo, el Cuerpo de Ingenieros estima que será para el 2018.

Whitefis tiene una cuenta de Twitter con poco más de 6,000 seguidores. En la que publican imágenes, vídeos e informes de dónde están trabajando. En su comunicación destacan que su labor es en consunto a la Autoridad de Energía Eléctrica. Desde esa misma cuenta de Twitter se enfrascaron en un debate con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz en el que amenazaron con retirar los trabajadores de la Capital. Más adelante en esa misma cuenta, tuvieron que pedir disculpas a la alcaldesa.

More tower repairs as we get closer to restoring power to #PuertoRico pic.twitter.com/iDHfVvSEj6

— Whitefish Energy (@WhitefishEnergy) October 27, 2017