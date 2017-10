Preparados para atender avalancha de solicitudes del PAN

Pese a que no hay sistema en algunas oficinas locales del Departamento de la Familia, la secretaria Glorimar Andújar aseguró que procesarán todas las solicitudes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que se espera que aumenten tras el paso del huracán María.

En entrevista con Metro, Andújar explicó que hay sobre 2,600 casos de ingresos nuevos en seis de las diez regiones de Familia.

“Es una expectativa real que posterior al paso del huracán las solicitudes para los ingresos al PAN sean considerables en términos numéricos”, dijo la titular de la agencia al aclarar que el número real es más alto porque son diez regiones en total.

Señaló que por concentración poblacional hay una expectativa de que San Juan y Bayamón sean las regiones donde haya más casos.

Al momento hay 88 locales de las 94 que hay en la isla, por lo que en cada municipio hay al menos un local. Las oficinas que sufrieron daños se consolidaron con otras, pero en algunos casos establecieron carpas frente a la estructura y ofrecen servicios en horarios especiales.

Metro supo que algunas oficinas no tienen sistema por lo que se estaban realizando las solicitudes a mano, lo que provocó preocupación entre las personas. Ante esto, la secretaria aseguró que “las comunicaciones se cayeron, estamos haciendo todo lo que podemos con los recursos que tenemos, ahora mismo la alternativa en muchas de esas locales que no tienen sistema es llenar la información a mano, pero los regionales tienen una coordinación con aquellas áreas donde sí tienen sistema y esa información se lleva y se hace una entrada de datos, así que en ese sentido que las personas no estén preocupadas, estamos al tanto de las situaciones y trabajando para asegurarnos que tengan el servicio”.

De hecho, destacó que en los centros de Stop and Go de la Oficina de la Primera Dama llevarán servicios, entre ellos, las solicitudes del PAN.

Sobre si habrá fondos suficientes para atender la población de nuevo ingreso al PAN, la titular de la agencia sostuvo que “es parte del proceso que estamos trabajando, pero hay unos fondos adicionales que gracias a unas gestiones del gobierno se han conseguido, así que entendemos que en ese aspecto no va a haber ninguna dificultad”. Recientemente el Congreso aprobó unos fondos de ayuda para la isla entre los que se encontraban 1,200 millones para el programa federal del PAN.