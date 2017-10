Orientan sobre facturas estimadas de la AEE

El director de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), José Pérez Vélez, orientó a los consumidores sobre que acciones tomar si reciben facturas estimadas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por el servicio no obtenido durante los pasados meses de septiembre y octubre, tras el paso de los fenómenos naturales Irma y María.

“Es importante que todos los consumidores se orienten sobre los procedimientos que tienen a su disposición para objetar las facturas estimadas que podrían recibir por parte de la AEE, aún cuando no tuvieron el servicio durante lo pasados meses, a consecuencia de Irma y María. Según nos explicaron funcionarios de la Oficina del Director de Servicio al Cliente de la Autoridad, el sistema de facturación de la AEE no puede realizar lecturas y por ende, estima el consumo. No obstante, los consumidores tienen el derecho de reclamar un ajuste en su cuenta”, indicó Pérez Vélez.

El funcionario explicó que la AEE está consciente del problema, por lo que procederá a realizar los ajustes pertinentes en las cuentas de los consumidores tan pronto se restablezca el servicio.

No obstante, Pérez Vélez ofreció varias recomendaciones a los clientes que reciban una factura estimada para hacer constar el error de facturación.

“Todo consumidor que reciba una factura estimada durante este período tiene el derecho de dejarle saber a la AEE sobre el error de facturación en su cuenta. Si su contador es análogo o digital y tiene servicio, tómele una fotografía y llame al 787 521-4196, para que le indiquen el correo electrónico al que debe enviar la foto. De esta manera, un funcionario de servicio al cliente podrá evaluar la situación y realizar el ajuste en la factura. Por otro lado, si su contador es digital y aún no tiene electricidad en su hogar, debe esperar al que se restablezca el servicio para solicitar el ajuste en tu factura”, abundó el director de la OIPC.

Asimismo, Pérez Vélez instó a los ciudadanos a comunicarse con la OIPC al número de teléfono 787 523-6962 o a través de las redes sociales de la oficina para ofrecer apoyo durante la gestión o para solicitar cualquier otro servicio relacionados al tema.