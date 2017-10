Pesquera: responsabilidad de la gente notificar muertes

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera negó haber recibido informes sobre la muerte de dos hermanos en Aibonito por un derrumbe, aunque reiteró que no están negando categóricamente que haya más muertes.

“Yo te digo que no. Que eso no ha llegado aquí. Las misiones de rescate se hicieron a través de toda la isla y se me informa que no hay más ningún otro tipo de evento donde haya alguien sepultado. Todos se han rescatado… Eso no quiere decir que pueda haber alguien que esté y no lo sepamos. Las circunstancias son las circunstancias. No es que digamos categóricamente: no existe nadie. Si hay información o si alguien la tenía, entiendo yo que era responsabilidad de decirnos a nosotros. Mi humilde opinión”, dijo Pesquera en una conferencia de prensa.

El funcionario divulgó una lista de los 45 fallecidos con detalles adicionales, pero no incluye el supuesto caso de los hermanos muertos en Aibonito. Asimismo, divulgó una lista de 119 personas desaparecidas desde el 20 de septiembre, día que el huracán tocó tierra, hasta el presente.

Mientras tanto, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario indicó que la cifra de muertes se mantiene en 45 a pesar que esperan que los Centros de Control de Enfermedades (CDC en inglés) confirme si otros cuatro fallecimientos ocurrieron por contagio con leptospirosis.