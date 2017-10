Trump dedica otro tuit a Puerto Rico

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, volvió a dedicar un tuit a Puerto Rico. Esta vez lo hizo sobre la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y la estancia de militares en la isla.

"No podemos mantener a FEMA, los militares y los primeros respondedores, que han sido increíbles (en las circunstancias más difíciles) en P.R. para siempre!" (sic.), tuiteó Trump en horas de la mañana de hoy, jueves.

En otro tuit, el mandatario sostuvo que: “La electricidad y toda la infraestructura era un desastre desde antes de los huracanes. El Congreso decidirá cuánto gastará. Nosotros no podemos mantener a FEMA, militares y recursos de primera respuesta, quienes han sido asombrosos (bajo las circunstancias difíciles), en Puerto Rico por siempre”.

Asimismo, publicó que la crisis financiera en Puerto Rico se agravará tras el impacto de los huracanes, y que según dijo la periodista Sharyl Attkisson, se trata de una crisis creada por Puerto Rico mismo. También señaló que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares ha reconocido una falta de responsabilidad.

Entretanto, la noche del miércoles el gobernador envió declaraciones escritas en las que agradeció al Congreso de Estados Unidos por las gestiones ante los pedidos de fondos para la recuperación tras el paso del huracán María, mientras insistió en su llamado ante la necesidad de fondos adicionales. “Agradezco al Congreso por trabajar fondos adicionales de emergencia a los 4,900 millones de dólares para Préstamos Comunitarios de Desastre para Puerto Rico peticionados por el presidente Donald Trump”, dijo el mandatario.

El tuit va a tono con el anuncio que se dio a conocer anoche sobre que Alejandro de la Campa ya no será el coordinador de FEMA para Puerto Rico e Islas Vírgenes. “FEMA amplió el equipo de liderazgo que supervisa los esfuerzos de recuperación de Puerto Rico después de la destrucción sin precedentes causada por los huracanes Irma y María. FEMA está comenzando a mirar hacia las necesidades de recuperación a largo plazo tanto de Puerto Rico como de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos”, indican unas declaraciones escritas enviadas por el personal de comunicación de la agencia federal.

El pasado 3 de octubre, el presidente visitó la isla por espacio de cinco horas para verificar los daños que causó el huracán María el pasado 20 de septiembre. Este visitó junto a su esposa, Melania Trump una iglesia y urbanización en Guaynabo.

