María deja reubicaciones de estudiantes y maestros en el sistema público

El Departamento de Educación (DE) anunció mediante comunicado de prensa que como consecuencia de los estragos dejados por el huracán María en Puerto Rico habrá un proceso de reubicación de estudiantes y personal en escuelas que eran las suyas.

Según la comunicación, algunos movimientos serán temporeros y otros permanentes. “Los criterios para lo anterior serán determinados en los próximos días y tras recibir los informes (de las escuelas). A base de ellos, se tomará la decisión de cuáles escuelas serán impactadas en cuanto a movimiento de estudiantes, personal docente y no docente”, lee la comunicación.

“Todo el proceso se realizará estructuradamente, tal y como se ha hecho en ocasiones anteriores; en conjunto con las asociaciones bonafide vinculadas al sistema; se tendrán en cuenta todos los elementos como transportación y servicios de Educación Especial, entre otros”, informó la secretaria del DE, Julia Keleher.

De otra parte, se indicó que el reinicio de las clases se hará de forma escalonada a partir del 23 de octubre. Keleher expuso que las clases se reanudarán por regiones, en cuanto cerca del 80% de las escuelas estén aptas para recibir a los estudiantes, personal docente y no docente. La funcionaria insistió en que no se perderá el tiempo lectivo afectado por el paso de los huracanes Irma y María en Puerto Rico, aunque el nuevo calendario escolar aún no se delinea.

Lo que sí informó Keleher es que muchas cosas incluidas en el calendario escolar continuarán sin cambios. Por ejemplo, los días concedidos en Semana Santa, el tiempo para desarrollo profesional de los maestros y el tiempo para recibir a los padres, madres y encargados. “Pronto estaremos informando cómo se repondrá el tiempo lectivo que estará enfocado más en la calidad del contenido que en la cantidad. También le daremos paso a lo que ha sido nuestro norte desde el principio: el aprendizaje basado en proyectos; más que nunca, las circunstancias que vivimos nos proveen la oportunidad para aplicar este sistema que ha probado ser sumamente efectivo en otras jurisdicciones”, insistió Keleher.

