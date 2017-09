Donald Trump se expresa sobre Puerto Rico ante el paso de María

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se expresó esta noche sobre Puerto Rico a solo horas de que la isla reciba el azote del huracán María.

Fue en la red social Twitter que el presidente hizo un llamado a los puertorriqueños para que se mantengan en un lugar seguro. “Puerto Rico será golpeado fuertemente por un nuevo monstruo (huracán). Tengan cuidado, nuestros corazones están con ustedes. Estaremos allí para ayudar”, expuso.

Puerto Rico being hit hard by new monster Hurricane. Be careful, our hearts are with you- will be there to help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2017