Otro round entre Santini y Carmen Yulín

El exalcalde de San Juan, Jorge Santini Padilla volvió arremeter contra la gestión de la actual ejecutiva municipal de la Capital, Carmen Yulín Cruz.

Esta vez el abogado instó a Cruz a "recoger la basura y escombros" de ese pueblo. "Carmen Yulín póngase a llevar agua en cisternas, hielo y a recoger la basura y los escombros para que la gente de San Juan se sienta atendida y luego hablamos" (sic.), escribió Santini en su cuenta de Facebook, donde cuenta con casi 30 mil seguidores.

Yulín, según tuiteó @Panorama24H, indicó que personal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la han "tratado muy bien", pero que no resuelven.

"Todos en la AEE me han tratado muy bien, pero nadie resuelve", alegó la alcaldesa.

A mediados de agosto pasado, Santini habló de su posible regreso al ruedo político y no descartó una futura aspiración a un puesto público.

“Definitivamente yo voy a estar activo en la política en el 2020. Lo que pasa es que yo no espero que esté llanito, me tiro llanito o me tiro hondo. Carmen Yulín Cruz dispuso, y eso es conocido en el Municipio, a un grupo de abogados y de personas en aquella mesa larga que tiene llena de expedientes del municipio. Lleva desde la primera presidenta de la Legislatura Municipal, Yolanda Zayas, hasta el día de hoy investigando a ver de qué manera puede encontrar algo con que acusar a Jorge Santini”, añadió.